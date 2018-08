Schramberg Künstler müssen sich gedulden

Schramberg. "Viele sind von unseren Räumen begeistert und möchten ihre Kunst unbedingt bei uns hier zeigen", sagt Anneliese Bendigkeit, die Vorsitzende der "Palette". Und diese Nachfrage beschert den Kunstfreunden in Schramberg immer wieder neue Werke, neue Ansichten, andere Künstler.

So sind derzeit beispielsweise die Acryl-Arbeiten von Manfred Hagist aus Oberndorf-Bochingen zu sehen. Neu in der Ausstellung sind ebenfalls die Werke von Russo Angelo aus Rottweil und die von Thore Nagel, der aufwendige Objektbilder mit Nägeln gestaltet. Der noch junge Kreative stammt vom Lienberg.

Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich Anneliese Bendigkeit für die "Palette". Die Idee, diesen Verein zu gründen, und die Konzeption dahinter stammen von ihr. "Das ist mein Baby", sagt die Schrambergerin. Deshalb ist es für sie selbstverständlich, die Ausstellung auch während den Öffnungszeiten selbst zu betreuen. "Durch die Räume zu schlendern und den Besuchern die Künstler näherzubringen, macht mir einfach Spaß." Viele Gäste stammen aus der Schweiz, aber auch aus den Niederlanden und Belgien finden Touristen den Weg in die Galerie. Gut angenommen werde nach wie vor auch das Angebot, Kindergeburtstage in der Galerie zu feiern. "Jahrgänge und Schulklassen melden sich für Führungen an", sagt Bendigkeit. "Die Museumslandschaft in der H.A.U. befruchtet sich gegenseitig", freut sich die Vorsitzende.