Schramberg Kommando zurück: Stadt stellt Brücke wieder her

Nach dem Bericht in der Dienstagausgabe des Schwarzwälder Boten über den geplanten Abbau der Brücke hatten sich Anwohner über die "Rücksichtslosigkeit der Stadt", beschwert, wie eine ältere Dame die Vorgehensweise bezeichnete, dass sie künftig vom Brestenberg aus nicht mehr so gut in die Stadt komme. Dabei gehe es ihr gar nicht um die paar Meter mehr, sondern um die Tatsache, dass es in der Straße keinen Gehweg gebe, so dass vor allem bei der früheren Kreissparkasse eine große Gefahr vor allem für ältere Leute bestehe. Auch sei der Baubeginn für den Neubau noch gar nicht definitiv klar, machte auch Investor Martin Maurer deutlich, dem aufgrund der Lage seiner stadtnahen Gebäude mit vielen älteren Bewohnern die Brücke auch am Herzen liegt.

Brücke ab Mittwoch wieder freigegeben

Stadtsprecherin Susanne Gorgs-Mager teilte am Nachmittag die Stellungnahme der Stadt mit: "Aufgrund der Reaktionen auf die aktuelle Presseberichterstattung und nach nochmaligen Gesprächen mit den Verantwortlichen des Technischen Hilfswerks (THW) hat Oberbürgermeister Thomas Herzog entschieden, die Behelfsbrücke vom THW zu erwerben. Sie wird solange an diesem Standort bleiben, bis die neue Brücke gebaut werden kann. Herzog zeigt sich erleichtert, dass eine kurzfristige Einigung mit dem THW möglich war: ›Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Verantwortlichen unserer Ortsgruppe für das Entgegenkommen und die unkomplizierte Zusammenarbeit.‹