Schramberg Jugendliche reizt die "virtuelle Mutprobe"

Chat-Räume bieten unter anderem Möglichkeiten für Cybermobbing. Kinder und Jugendliche beleidigen sich gegenseitig, ohne sich persönlich gegenüber zu stehen, so Kaufmann. Die Täter sehen die Reaktion des Opfers nicht, sie handeln im vermeintlichen Schutz der Anonymität. "Dadurch sinkt die Hemmschwelle." Die Opfer können sich kaum dagegen wehren. Cybermobbing sei für die Opfer noch viel schlimmer, als klassisches Mobbing, so Kaufmann. Die Cyberattacken verbreiten sich in Windeseile und sind im Internet für jeden einsehbar und sind kaum zu löschen.

Eine Studie der Universität Münster aus dem Jahr 2011 ergab, dass jeder dritte Jugendliche von Cybermobbing betroffen sei, so Renate Much in ihrer Begrüßung.

Kaufmann rät, möglichst wenige persönliche Daten im Internet preiszugeben. Wer sich gemobbt fühlt, sollte Screenshots als Beweis machen und speichern. Eltern sollten sich selbst mit dem Internet auskennen und frühzeitig mit ihren Kindern Regeln für die Internetnutzung festlegen.

Technische Tipps können Eltern im Internet zum Beispiel unter www.bsi-fuer-buerger.de oder www.klicksafe.de finden.

Kaufmann und sein Kollege Reiner Urner bieten Aufklärung bei Elternabenden in den Grundschulen ab Klasse drei, in den Schulklassen selbst ab Klasse sechs. Wichtig für sie ist, dass die Eltern und Jugendlichen Vertrauen in die Arbeit der Polizei haben und sich bei Betroffenheit schnell Hilfe holen.

