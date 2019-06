Schramberg Insektenkundler erwarten erneute Wanzenplage

Bis zu zwei Zentimeter lang, urtümlich gestaltet und flugfähig traten die Wanzen in Massen auf und waren überall zu finden: im Wald, auf den Feldern, in den Ortschaften auf Hauswänden und Autos, drinnen in Gebäuden und Wohnungen. "Kaum hatte man das Fenster aufgemacht und sich umgedreht, waren sie im Zimmer", erinnert sich Karl Pröbstle, Umweltbeauftragter der Stadtverwaltung Schramberg.

Fühlten die Wanzen sich in Gefahr oder wurden sie erschlagen, sonderten sie ein übelriechendes Sekret ab. Ein "Lästling", wie das Fachwort dafür heißt, wie er im Buche steht, wenn er beim Frühstück über den Tisch kroch oder beim Schlafengehen am Kopfende des Betts an der Wand hing. Immer wieder tauchten im Winter Exemplare in den Wohnungen auf, wo sie Unterschlupf gefunden hatten.

Im Frühjahr jetzt kamen sie wieder "aus ihren Löchern" und wollten hinaus ins Freie. Zur Zeit ist nichts mehr von ihnen zu sehen. Sie sind im Wald, fressen sich satt und vermehren sich, bis sie im Herbst wieder zur nervigen Plage werden. "Die werden wir wohl nie wieder los", vermutet Gerhard Haszprunar, Professor und Generaldirektor der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns. Als "Amerikanische Kiefernwanze" identifiziert er auf dem Foto das Insekt aus unserer Region.