Schramberg Im Wirtschaftsplan ein dickes Minus

Schramberg. Für das Freibad in Tennenbronn sind für das Jahr 2019 bereits 900 000 Euro an Aufwendungen für die Modernisierung aufgenommen. Im Hallenbad in Sulgen planen die Stadtwerke im kommenden Jahr keine Investitionen, abgesehen von einem Messschrank für den Umbau der Messtechnik.

Bei den Bädern rechnen die Stadtwerke (sollte Tennenbronn 2019 geöffnet sein) mit einem Umsatzerlös von 391 000 Euro bei einem Materialaufwand von 428 000 Euro, Personalkosten von 494 000 Euro, Abschreibungen von 368 000 Euro und sonstiger betrieblicher Aufwendungen von 510 000 Euro. Nach Zinsen und Steuern ergibt sich im Bereich Bäder ein Jahresfehlbetrag von 1,58 Millionen Euro –­ eingerechnet ist hierin ein Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke und Stadt in Höhe von 265 000 Euro. In diesem Jahr liegt der Verlust voraussichtlich 240 000 Euro niedriger. Den finanziellen Zustupf der Stadt pro Hallenbadbesucher liegt nach Kälbles Worten bei 9,50 Euro, die Kostendeckung bei 37 Prozent (ohne Abschreibung).

Beim Parkhaus steigt der Verlust laut Plan 2019 auf 80 500 Euro – für 2018 waren 78 800 Euro geplant, das Ergebnis fällt allerdings erfreulicherweise knapp 10 000 Euro geringer aus.