Schramberg. Am kommenden Freitag, 12., und Samstag, 13. Oktober, gibt es im Kulturbesen eine Hommage an "Queen" und deren Frontman Freddie Mercury. "We are the Champions" sang Mercury bereits in den 1970er-Jahren. Er war nicht nur die Diva des Rock’n’Rolls, auch seine Qualitäten als Komponist waren außergewöhnlich. Das belegen Welthits wie "Bohemian Rhapsody", "Crazy Little Thing" oder "Don’t Stop me Now". Die "Pilsen Queen Band" lässt das Publikum in die großartige Atmosphäre eines Queen-Konzerts eintauchen. Die fünf Musiker aus Tschechien werden die größten Hits der Rocklegende "Queen" auf die Besenbühne bringen. Die "Pilsen Queen Band" begeistert seit Jahren das Besenpublikum und freut sich immer wieder auf Schramberg, so der Veranstalter. Mit ihrem Sound, ihrer extravagante Performance und einen Frontmann, der den "Great Pretender" wahrhaftig verkörpert, möchten sie mit den unvergesslichen "Queen"-Hymnen das Publikum beeindrucken. u Kartenreservierungen für beide Tage sind unter Telefon 0171/702 41 12 möglich.