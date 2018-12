Schramberg Gemeinsamkeit an Heiligabend

Schramberg-Tennenbronn. Die vom Ehepaar stammende Idee wurde von Ortsvorsteher Lutz Strobel aufgegriffen. Er freut sich darauf, dabei zu sein und mitzugestalten. Angesprochen sind alle Bewohner in Tennenbronn, die alleinstehend sind, auch Menschen mit unlängst erlebten Einschnitten im Familienleben.

Das Ehepaar Glünkin-Höfflin will den Menschen etwas Ablenkung vom Alltag bieten. Martin Glünkin-Höfflin brachte die Idee aus Titisee-Neustadt mit. Dort gab es in der Klinik solche Treffen für Alleinstehende.

Auch Ortsvorsteher Lutz Strobel kann aus seiner langjährigen Tätigkeit von ähnlichen Veranstaltungen berichten. Er weiß, dass es mehrere Tage im Jahr gibt, an denen sich Alleinstehende noch einsamer fühlen können. Deshalb stellt er sich auch in den Dienst für diese Menschen. So soll das Gemeinsame, das Miteinander erlebbar werden. Beginnen soll das Treffen um 18.30 Uhr. Es wird auch Gelegenheit zum Gottesdienstbesuch geben, so die Veranstalter. Geboten wird ein einfaches Essen, das vom Landgasthof Löwen, von Evelyn Wöhrle und David Bornmann, kostenfrei geliefert wird.