Schramberg Francesco Infantone bei Sat 1-Datingshow "Nächste Ausfahrt Liebe" dabei

"Pizzabäcker Francesco Infantone will seine Personal-Trainerin Brigitte in seinem Lokal mit einer Herzchen-Pizza verführen. Wird die dreifache Mutter bei so viel Amore schwach?", verrät der Sender in der Vorschau auf das neue, seit Kurzem angelaufene Sendungsformat "Nächste Ausfahrt Liebe", Deutschlands erste "Dating-Show auf vier Rädern", wie es der Sender formuliert.

Gefilmt beziehungsweise aufgezeichnet für die Sendung wurden Brigitte und Francesco am 22. Juni in Schramberg. "Auf der Hohenschramberg, am Gymnasium, in meiner Pizzeria und natürlich auch im Auto", erzählt Infantone. Fahren die beiden am Ende jeweils alleine nach Hause? Oder gehen sie gar zusammen ins Hotel? Das darf und will Infantone noch nicht verraten. Das erfahren die Zuschauer am kommenden Dienstag, 10. September, ab 18 Uhr auf Sat 1.

Seine Schramberger Fans können die Sendung gemeinsam schauen: Sie wird am Dienstagabend im Café "Foresta Nera" am Narrenbrunnen auf einem großen Bildschirm übertragen.