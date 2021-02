Schramberg Fasnet fällt nicht komplett aus

"Bereits im Herbst war ja absehbar, dass der Ball dieses Jahr nicht möglich sein würde und auch die Fasnet nahezu gänzlich abgesagt wird", bedauert er. Auch an 1991, als die Fasnet wegen des Golfkriegs schon einmal ausgefallen war, erinnert er sich noch gut. Damals war er zwölf Jahre alt – und habe die Absage "schon damals sehr bedauert". Auch wenn er es sehr schade finde, dass die Fasnet in diesem Jahr nicht stattfindet, ist dies für ihn dennoch "absolut nachvollziehbar". "Doch fehlt uns auch eine ganz besondere Tradition, die sich in den Jahresablauf einfügt und diesen gliedert", ergänzt er.

Trotzdem werde sein Häs dieses Jahr nicht im Schrank bleiben. "Die Fasnetsdeko mit Maske und Girlanden hat die Weihnachtsdeko abgelöst und so wird die Fasnet auch zuhause sichtbar", sagt er. Bei einem begeisterten Musiker wie Thomas Kuhner darf auch die passende Musik nicht fehlen. So seien bei ihm bereits der Schramberger und der Schnupfelfinger Narrenmarsch am Klavier erklungen. Auch auf der Facebookseite der Gruppe könnte dieser Tage der ein oder andere Fasnetsbeitrag erscheinen. "Der ›Hans im Schnoogaloch‹ wird so doch auch im Jahr 2021 ein klein wenig sein Lächeln durch die Schnupfelfinger und Schramberger Gassen schicken", ist sich Kuhner sicher.