Schramberg Falken-Hexen lassen es zum Jubiläum krachen

Auch die anderen Hexen- und Fasnetsvereine, die aus dem ganzen Landkreis mit teils langen Anfahrten zahlreich zur Jubiläumsfeier erschienen waren, ließen es sich nicht nehmen, mit Konfettibomben und ambitionierten Tröten ihren Falken-Hexen-Kollegen zu gratulieren und sorgten für Stimmung.

Ein weiterer emotionaler Höhepunkt war ein Film über die 40 Jahre Bestehen des Vereins. Neben den drei Gründern und Ehrenmitgliedern der Falken-Hexen, Ergun Can, Michael Baur und Rudi Balkau, gratulierten hier auch Komiker wie Andreas Müller und andere Prominente aus dem ganzen Ländle.

Die Falken-Hexen ließen sich also mit einem "unglaublichen Jubiläum", so Baur, kräftig feiern. Teil zwei des Jubiläums, der traditionelle Hexentanz, wird am Fasnet-Samstag gefeiert.

Gruppe wird ein ganzes Narrendorf auf dem Rathausplatz aufbauen

Auch hier wird dieses Jahr einiges größer aufgefahren als sonst.

Die Falken-Hexen werden ein ganzes Narrendorf auf dem Rathausplatz in Schramberg aufbauen. Der Vorsitzende Matthias Baur freut sich, "dass alle Mitglieder die zwei großen Veranstaltungen mitziehen und bei der Durchführung helfen."

Das zeuge von dem großen Zusammenhalt in der Gruppe. Die Falken-Hexen seien schon lange so viel mehr als nur ein Fasnets-Verein und erfreuten sich großer Beliebtheit.