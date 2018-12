Schramberg Eisenbahnmodule und Weihnachtskrippen

Nach längerer Bauzeit hat Herberger jetzt auf der "Stadtanlage" im zweiten Ausstellungsraum die Anlage so weit fertig, dass Lokomotiven und Wagen in Regel- und Schmalspur II im Maßstab 1:22,5 ihre Runden drehen können. In jüngster Zeit waren dazu nicht nur die Gleise zu legen, sondern auch die entsprechenden elektrischen Anschlüsse und nicht zuletzt die Stadtlandschaft zu gestalten. Diese wuchs um Haus um Haus, auch der massive Ringlokschuppen soll zum Anlagenstart fertig sein, verspricht Herberger. Die Drehscheibe vor dem Bahnbetriebswerk werde aber noch einige Zeit benötigen, bis sie funktionsfähig sei.

Von den Lokomotiven her werden auf diesem Anlagenteil nach Herbergers Worten eine Diesellok V200, eine V36, eine Kleinlok, drei Straßenbahnen, eine Dampfstraßenbahn und nicht zuletzt ein ICE verkehren.

Die Sonderausstellung ab dem 2. Januar zeigt nicht nur die Modulanlage der Heimbachschule in der Spurweite H0 mit einer Gesamtgleislänge von 27 Metern, sondern auch die Schulanlage, ein Weihnachtsensemble (mit Christbaum, Schneekrippe, Winterlandschaft mit Weihnachtsmarkt und umkreisenden Weihnachtszug) und nicht zuletzt drei Module aus der Großanlage der Leiter der Schul-AG. Zu sehen ist neben einem Weihnachtszug und anderen Kompositionen auch die Dampflok 01 519 im Maßstab 1:87, mit der im Original die Eisenbahnfreunde Zollernbahn bei einem Teil ihrer Fahrten unterwegs sind.