Schramberger Südstadt vom Netz Eis an der Leitung sorgt für Stromausfall

Nachdem die Stadtwerke über den Schaden informiert worden seien, habe sich ein Trupp zur Behebung auf den Weg gemacht. Während der direkte Schaden erst am Donnerstag behoben werden kann, weil aufgrund des Geländes Spezialgeräte erforderlich werden, ist die Stromversorgung derzeit gesichert. Ziemlich schnell, so berichteten auch Facebook-Nutzer, sei in Tennenbronn in den betroffenen Bereichen der Strom wieder geflossen: Innerhalb von zehn Minuten sei das Problem behoben gewesen, wird berichtet.

Haushalte teilweise stundenlang ohne Strom

Deutlich länger waren dann Teile von Schramberg ohne Strom. Da zwischen einem 20-Kilovolt-Transformator in der Rausteinstraße und dem Trafo am Brestenberg durch den Kurzschluss die Sicherungen abgeschaltet hatten, waren die von den insgesamt 14 Transformatoren versorgten Gebiete längere Zeit ohne Strom. Trafos außerhalb dieses Rings waren nicht betroffen, so beispielsweise die Landenbergerstraße, wie Facebook-Leser mitteilten, oder auch die Bewohner des Bühle, die vom dortigen Transformator in der Eugen-Ritter-Straße versorgt werden.

Während nach dem Hochschalten der einzelnen Netzstationen durch die Notdienstmitarbeiter der Strom in Schramberg nach einiger Zeit – je nach Gebiet früher oder etwas später – wieder fließen konnte, sah es für einige Bewohner in Tennenbronn schwieriger aus. Zwar waren nach Angaben von Christoph Huber dort nach zehn Minuten Ausfall rund 95 Prozent aller Haushalte wieder versorgt, die restlichen mussten aber bis fast 5 Uhr warten, bis sie wieder Elektrizität hatten. Da das Kabel nicht gleich repariert werden konnte, musste für den Bereich Schliefenbühl, Langenberg und Hub, die von der Station "Am Bach" versorgt werden, übergangsweise ein mobiler Stromerzeuger angefordert und aufgestellt werden. Dieser steht so lange zur Verfügung, bis spätestens nach der Reparatur des abgerissenen Leiterkabels Strom auf der üblichen Trasse fließen kann.