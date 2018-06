Schramberg Die Fußball-Weltmeisterschaft gemeinsam erleben

Schramberg. Es ist wieder soweit: Wenn am Sonntag, 17. Juni, um 17 Uhr in Moskau der Anpfiff zum Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Mexiko erfolgt, ist auch in der Eventlocation "Szene 64" in Schramberg wieder das kollektive Fußball-Fieber für Fans aus nah und fern erlebbar.