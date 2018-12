Schramberg Container schweben per Kran ein

Schramberg-Sulgen. 14 Container sollen dort im Verbund aufgestellt werden, um ab Januar zwei Kindergartengruppen dort unterbringen zu können, wie auch in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses des Schramberger Gemeinderats nochmals betont worden war.

Einer davon, so Andreas Krause vom Fachbereich Umwelt und Technik der Stadt Schramberg, ist ein sogenannter Podestcontainer, an den später dann die Treppe angeschraubt wird. Dabei sei das Gelände "bis auf den letzten Zentimeter ausgenutzt worden", so Krause.

Um die Container aufstellen zu können, waren in den vergangenen Wochen Betonblöcke auf ein Streifenfundament gestellt worden, zudem wurde die Fläche mit einem Schotterplanum eingeebnet. Restliche Unebenheiten, so der Bauleiter der Firma KB-Container, die ihren Sitz im oberfränkischen Schlüsselfeld hat, würden mit Stahlplatten ausnivelliert, damit schließlich alle Container eben stehen. Seien die ersten beiden korrekt gesetzt, gehe die Arbeit schnell vonstatten. Dies gilt auch für die Anlieferung. Hatte Andreas Krause zunächst noch Bedenken, dass der Radius vom Kirchplatz in die Schulstraße etwas eng sein könnte. Doch auch dies konnte von den Transportfahrzeugen – die etwas kleiner waren, als Krause befürchtet hatte – problemlos gemeistert werden.