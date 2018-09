Schramberg Besonderes Wohnmodell

Kiechle ist heute in einer Baugenossenschaft in Freiburg engagiert und im Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg Mitglied im Fachbeirat "Ambulante Pflegeformen". Er wird das Projekt "Schwanenhof und Adlergarten" vorstellen sowie weitere Projekte der Baugenossenschaft in Freiburg und Umgebung.