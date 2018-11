Schramberg Bauhof pflegt 26 Hektar Fläche

Schramberg-Tennenbronn. Es seien bisher 2226 Grünflächen mit 110 Hektar im gesamten Stadtgebiet erfasst, dazu 4858 Bäume in Schramberg und Tennenbronn; die Erfassung von etwa 1500 Bäumen in Waldmössingen sei noch in Bearbeitung. Mit der Definition von Qualitätsstandards und der Bedeutsamkeit der Anlagen sollte eine effiziente und wirtschaftliche Pflege erreicht werden. Mit dem Einsatz von Spezialsubstraten und weniger Wechselbeetflächen konnte "das wertige Bild erhalten", aber der Aufwand reduziert werden.

Drei Kategorien

An mehreren Grünstreifen wurde mit der Mössinger Blumenmischung das Blütenspiel bis in den Herbst belassen. Allerdings hat es in diesem Sommer wegen der extremen Trockenheit stark gelitten, musste Pröbstle eingestehen.