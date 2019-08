Schramberg Alles bereit für den Metalacker

Unzählige Besprechungen waren im Vorfeld nötig, aber nun steht dem Vergnügen im Trombach nichts mehr im Wege.

"Am Samstag haben die Aufbauarbeiten begonnen", informiert Robert Broghammer vom Festbüro vor Ort. Das Zelt wurde am Montag aufgebaut, am Dienstag kamen die Bauzäune hinzu und am Mittwoch die Bühne. Auch die Duschcontainer beim THW-Gelände auf der Ecke stehen parat. Diese wurden notwendig, da das Freibad nicht für eine Abkühlung und Erfrischung genutzt werden kann. Bereits tagsüber war immer eine kleinere Gruppe im Einsatz. Nach Feierabend kam dann die geballte Crew und packte an, wo immer es klemmte.

Am Mittwochabend gab es ein so genanntes Briefing, bei dem die Helfer auf die Neuerungen und Aufgaben vorbereitet wurde. Simon Kaltenbacher erläuterte den zahlreichen Mitarbeitern im Detail, worauf es ankommt, damit alles wie am Schnürchen läuft. So sollten die Tennenbronner Helfer den Besuchern von auswärts nicht sagen "Ihr müsst den Weg zum Fichter hoch", sondern Wegbeschreibungen verwenden, die auch Auswärtige verstehen. Erwartet werden schließlich 3000 Personen, von denen sicher nicht alle aus Tennenbronn kommen werden. Anschließend ging es in Teambesprechungen weiter, dort wurde an den letzten Details gefeilt.