Schramberg Metalacker Tennenbronn: Wacken im Kleinformat

Eigentlich, ja eigentlich schrauben die Mitglieder des VW-Clubs Tennenbronn am liebsten an Autos und Mofas herum. Doch längst haben sie etwas geschaffen, dessen Donnerhall weit über die Region hinaus reicht: den Metalacker.

In der lieblichen Schwarzwaldlandschaft am Trombach hoch über Tennenbronn (Kreis Rottweil) gibt es dort jedes Jahr an zwei Tagen ein Stelldichein der ganz harten Jungs: Klangvolle Namen wie Sepultura, Grave Digger oder Equilibrium gastierten bereits auf dem "Acker", wie er im Fachjargon heißt.

Nun ist es wieder so weit: Am Freitag, 30. August, und Samstag, 31. August, wird der Wald beben. Angesagt haben sich dieses Mal Bands wie Eluveitie, Gloryhammer, Warkings oder Parasite Inc.