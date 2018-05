Schramberg Alle juristischen Anträge bleiben vor Gericht ohne Erfolg

Bislang hatte der Mann noch keinen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei. Da er allerdings im vergangenen Jahr in einer 30er-Zone in Oberndorf mit etwas über 50 Stundenkilometern geblitzt worden war, und jetzt das Amtsgericht Oberndorf seinen Einspruch abgewiesen hatte, muss er seinen ersten Punkt hinnehmen –­falls er nicht noch Einspruch beim Oberlandesgericht einlegt und dieses zu einem anderen Urteil käme.

Ist der Beschuldigte tatsächlich gefahren oder nicht? Dies galt es im Verlauf des Verfahrens durch Richter Wolfgang Heuer herauszufinden. Der Anwalt des Beschuldigten, der später auf Abweisung plädierte, weil er es als erwiesen ansah, dass sein Mandant anhand des bei der Messung entstandenen Bildes "nicht zweifelsfrei identifiziert werden könne", hatte die Qualität des Fotos und den fehlenden Haaransatz als Unstimmigkeit ausgemacht.

Zunächst war auch die als Zeugin geladene Gemeindevollzugsangestellte der Stadt Oberndorf der Ansicht, dass der mutmaßliche Verkehrssünder, der neben seinem Anwalt saß, nicht derjenige sein könne, der auf dem Bild des Messgeräts zu sehen ist. An die Messung selbst, bei der 129 Fahrer innerhalb von rund fünf Stunden geblitzt wurden, konnte sich die Mitarbeiterin der Stadt nicht mehr direkt erinnern. Sie hatte aber alle Daten dokumentiert. Gemessen worden war am 31. August vergangenen Jahres aufgrund einer Beschwerde von Anliegern, weil in der 30er-Zone auf dem Lindenhof unweit der Fluorner Straße insgesamt zu schnell gefahren worden sein soll.