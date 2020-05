Schömberg Nur noch vier Coronavirus-Infizierte in Pflegeeinrichtung Haus Tanneck

Noch vor etwa drei Wochen sah die Situation in der Pflegeeinrichtung anders aus. Etwa 20 auf Corona positiv getestete Bewohner gab es zu diesem Zeitpunkt und bis dahin hatte es Haus Tanneck vier Todesfälle in Verbindung mit dem Virus gegeben.

Zur Pflege der infizierten Bewohner hatte das Pflegeheim verschiedene Stationen eingerichtet und ihr Hygienekonzept erweitert. "Es ist uns mit diesen Maßnahmen gelungen, das Virus in unserer Einrichtung einzudämmen", sagt Zajac. Es sei seither nicht zu Neuinfektionen gekommen, auch nicht unter den Mitarbeitern. Im Gegenteil: Viele Bewohner seien bereits negativ getestet worden und wieder gesund. "Trotz des großen Einsatzes der Mitarbeiter haben wir insgesamt sieben Bewohner in den letzten Wochen verloren. Dieser Verlust schmerzt, nach den Angehörigen, niemanden so sehr wie uns", erklärt Zajac.