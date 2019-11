Schömberg Neuer Pächter für Kurhaus gefunden

Auch der Gemeinderat habe grünes Licht gegeben, informierte Stocker.

Viel Erfahrung in der Gastronomie

Die Familie Solomon hat viel Erfahrung in der Gastronomie, so Stocker. So leitete Zoltan Solomon allein fünf Jahre lang das Restaurant eines großen Golfclubs in Nordrhein-Westfalen. Weitere fast fünf Jahre führte er das Restaurant bei einer Ruderanlage ebenfalls in Nordrhein-Westfalen.

Ursula Buchleitner aus Bie­selsberg wurde zur Koordinatorin zwischen der Gemeinde Schömberg, dem Pächter des Kurhausrestaurants und dem Veranstalter ernannt. Stocker wiederum trägt die Verantwortung für das Kurhaus. Buchleitner ist Stockers Assistentin bei dieser Aufgabe und arbeitete in diesem Bereich viele Jahre in Bad Liebenzell.