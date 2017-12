Schömberg Die Nummer eins bei den VfB-Fans

Schömberg-Schörzingen. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Vereins hatte sich der VfB-Fanclub Schörzingen für einen Spielerbesuch bei der vereinsinternen Weihnachtsfeier beworben. Bei der Auslosung hatten die Schörzinger richtig Glück, durften sie mit Ron-Robert Zieler doch einen amtierenden Weltmeister und zugleich die aktuelle Nummer eins des VfB Stuttgart begrüßen.

So fanden auch mehr als 80 Mitglieder den Weg in die Löwenstuben in Schörzingen. Nach dem gemeinsamen Essen nahm sich Ron-Robert Zieler viel Zeit, Fragen zu seiner Person und Karriere, aber besonders auch zum VfB Stuttgart zu beantworten. Er überzeugte mit seiner offenen und freundlichen Art und begeisterte die anwesenden Fans.

Fehlen durfte an diesem besonderen Tag natürlich auch nicht der Besuch des Nikolaus. Dieser hatte nicht nur dem Schörzinger VfB-Fanclub und seinen Mitgliedern Einiges zu sagen, sondern auch Ron-Robert Zieler. Für dessen Abwehrkollegen hatte er eigens eine Rute dabei, die er dem Torwart für die nächsten Trainings übergab. Besonders die Kinderaugen leuchteten, als der Nikolaus dann auch für jedes kleine Mitglied ein Geschenk aus seinem Sack zauberte.