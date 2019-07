Schömberg 62-Jähriger von Totschlag-Vorwurf freigesprochen

Auf sein Schlusswort hatte der Angeklagte verzichtet. Weinend und mit tief gesenktem Kopf hatte er am Dienstag die Begründung des Vorsitzenden für seinen Freispruch vom Vorwurf des Totschlags verfolgt. Dann trat er aufrecht vor die fünf Richter und reichte allen die Hand – und auch der Staatsanwältin, die sechs Jahre Haft beantragt hatte. In Handschellen aus der Haft vorgeführt, verließ er als freier Mann den Tübinger Schwurgerichtssaal.

Der 62-jährige muslimische Usbeke, im Jahr 2001 aus der Heimat Kasachstan per Familiennachzug zu seiner damaligen russlanddeutschen Frau nach Deutschland und später nach Schömberg gekommen, hatte im Februar nach einem Zechgelage seinen russlanddeutschen Kollegen in dessen Langenbrander Wohnung mit einem Messerstich in den Hals getötet.

Das war nach den Ermittlungen und nach den Angaben des Angeklagten im Kern unstrittig. Auch dass die in Bad Wildbad arbeitenden Ein-Euro-Job-Kollegen an jenem Samstagnachmittag beide weit über zwei Promille im Blut hatten, als es zu einem wüsten Streit und dem tödlichen Stich kam, zweifelte in dem Prozess vor dem Tübinger Landgericht niemand an.