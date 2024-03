Wie Puderzucker liegt er auf den Dächern – nach Graupelschauern am Samstag ist der Winter über Nacht noch einmal nach Freudenstadt zurückgekehrt.

Wenige Tage vor Ostern reibt sich mancher in Freudenstadt verwundert die Augen. Der Winter ist zurückgekehrt.

Nicht überraschend, Wetterexperten hatten das kommen sehen. Doch viele mochten es wohl einfach nicht glauben, angesichts der frühlingshaften Temperaturen der vergangenen Tage.

Ab einer Höhe von etwa 700 Metern blieb der Schnee laut DWD liegen. Höchstwerte wurden demnach am Sonntagmorgen im Schwarzwald am Feldberg (zehn Zentimeter) und in Freudenstadt (sieben Zentimeter) gemessen.

Ein Trostpflaster bleibt – lange halten wird sich der Hauch von Weiß nicht. Zum Wochenbeginn sollen die Temperaturen wieder steigen.

Schnee auch im Kreis Rottweil

Auch nicht in den Höhenlagen des Kreises Rottweil, wo der Winter ebenfalls noch eine Stippvisite eingelegt hat.