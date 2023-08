Auf der Gemarkung Schluchsee im Hochschwarzwald ist Ende Juli ein Wolfswelpe in eine Fotofalle der Forstlichen Versuchsanstalt (FVA) in Freiburg getappt und geknipst worden. Das hat das Umweltministerium in Stuttgart nun bekannt gegeben. Das „Babyfoto“ ist nicht sehr aussagekräftig, man sieht nur das Hinterteil des Jungstiers. Dennoch stehe ihr Telefon nun nicht mehr still, so FVA-Sprecherin Katja Wetz. Wie groß das Rudel am Schluchsee ist, bleibt vorerst unklar: Außer dem Foto des einen Jungtieres wurden noch keine weiteren Welpen gesichtet.Im Juni war erstmals eine Wölfin mit Gesäuge im Raum Schluchsee von einer Fotofalle registriert worden.

Landwirte in Sorge

Die Rückkehr des Wolfs im Schwarzwald ist hochumstritten: Landwirte haben wiederholt den Abschuss gefordert, da sie um ihre Nutztierbestände fürchten. Da der Wolf aber europaweit geschützt ist, können nur „Problemwölfe“ geschossen werden.

Forscher betonen, dass das Vorhandensein eines Rudels in einer Region weniger Gefahr für Nutztiere bedeutet, da die Wölfe sich sehr zurückgezogen verhalten, wenn sie Nachwuchs haben.