Schmotziger in Sulz

1 Ein Bild aus Sulzer Tagen, als die Fasnet noch wild und ohne Auflagen stattfinden konnte. Foto: Steinmetz

Der Schmotzige auf dem Marktplatz, samt Schlüsselübergabe, findet statt. Damit dei Veranstaltung durchgeführt werden kann, sieht das Konzept der Narrenzunft Sulz 2G und eine Beschränkung der Besucherzahl vor.















Sulz - Jetzt ist es amtlich. Die Sulzer Hexen haben ihre Flugerlaubnis bekommen und können sich in gewohnter Weise den Becherberg hinabstürzen. Aber auch die anderen Narren der Sulzer Narrenzunft, angeführt vom Polizeischantle, den Narrenräten, Breaglern, den beiden Sulzer Leitfiguren Optimist und Pessimist, sowie den Salzsiedern und Narros, werden am Schmotzigen auf dem Marktplatz präsent sein, um dem Höhepunkt in der Schwäbisch alemannischen Fasnet dem – Schmotzigen mit der Fasnetseröffnung samt Schlüsselübergabe – entgegen zu fiebern.

Stadtkapelle und Narren dabei

Die Stadtkapelle wird am Abend auch zugegen sein und lautstark den Marktplatz und die Sulzer Gassen mit den Tönen des Sulzer Narrenmarsches füllen. Aber auch die Sulzer Guggenmusik hat ihr Mitwirken angekündigt. Gespannt darf man wieder sein, was der Zunftmeister der Sulzer Narrenzunft, Timo Holst, dem Schultes vorwirft und wie dieser sich gegen die Vorwürfe wehren wird.

Die Präsenz-Veranstaltung wurde überhaupt nur möglich, weil die Narrenzunft mit der Stadt Sulz ein Hygienekonzept ausgetüftelt hat. Wie Narrenrat Tobias Breitling, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, unserer Zeitung verrät, soll der Marktplatz ganz abgeschottet werden. Damit wird es nur zwei Zugänge zum Marktplatz geben: an der Apotheke Gerster und bei Haushaltswaren Stiehle. Die beiden Zugänge werden von einem Security-Team kontrolliert.

Nur 500 Besucher

Die Zuschauermenge soll auf 500 Personen beschränkt werden, erklärte Breitling. Für die Zuschauer und die Narren gilt 2G. Um den Ansturm am Schmotzigen auf dem Marktplatz zu entzerren, bestehe für die Narren die Möglichkeit, sich vorab am Dienstag, 22. Februar, von 19 bis 21 Uhr gegen Vorlage eines 2G-Nachweises bereits vorab in der Zunftstube registrieren lassen.

Wie Breitling weiter erzählt, wird es keine Bewirtung geben. Außerdem wird kein Eintritt verlangt. Die Narrenzunft stellt ein Spendenkästchen auf, um die Ausgaben zumindest ein Stück weit abdecken zu können. Die Veranstaltung startet um 19.30 Uhr, Einlass für die Besucher ist ab 18.30 Uhr.

Hier ein Video vom Hexenflug in Sulz aus dem Jahr 2018: