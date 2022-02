Nach Aussperrung in der Stadt – Schüler feiern Party am Wasserturm

7 Musik und Alkoholisches ist traditionell dabei. Wer hier am Schluss aufräumt bleibt abzuwarten. Foto: Otto

Die traditionelle Party am Schmotzigen lassen sich Rottweils Schüler in diesem Jahr nicht nehmen. Nachdem sie in der Innenstadt "ausgesperrt" wurden, verlagerten sie die Feierei kurzerhand an den Wasserturm.















Link kopiert

Rottweil - "Abi – gefangen im Lockdown" – dieses Motto einer Gruppe, die unter Wasserturm tanzt, trifft das Gefühl vieler Schüler vermutlich ziemlich gut. Die Pandemie hat vieles verhindert. Die Party am Schmotzigen aber nicht. Nachdem die Stadt angekündigt hatte, die Schülerströme vorzeitig abfangen zu wollen und nicht in die Innenstadt zu lassen, wird in anderer Kulisse gefeiert: Statt unterhalb des Schwarzen Tors versammeln sich die verkleideten Schüler mitten im Charlottenwäldle unterm Wasserturm – ausgerüstet mit Musik und reichlich Alkoholischem.

Polizei beobachtet

Auch dort bleiben sie allerdings nicht unter sich: Die Polizei ist vor Ort und beobachtet das Geschehen. Auch eine Reiterstaffel der Polizei kommt aus der recht ruhigen Stadt heraufgeritten.

Auf den ersten Blick sind es allerdings weniger Schüler als in den vergangenen Jahren. Die Kostüme sind trotzdem kreativ wie immer: Mönche, Kühe, Piraten, Abiwatch statt Baywatch, Eisbären, Fußballer und Engel liegen sich glückselig in den Armen.