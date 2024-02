Schmotziger Donnerstag in der Region

35 Die Schüler übernehmen am Schmotzigen das Kommando in der Rottweiler Innenstadt. Foto: Otto

Der "Schmotzige" gilt als Auftakt in die heiße Phase der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Viele Narren sind bei Umzügen durch die Städte gezogen und haben durch Rathausstürme symbolisch die Macht übernommen. Unsere Fotografen waren mittendrin.









Mit Rasseln, Trommeln, Fanfaren und Schalmeien starten die Mäschgerle vor allem in den Fastnachts-Hochburgen am Donnerstag in die heiße Phase der "Fünften Jahreszeit". Zum "Schmotzigen Dunschtig" wecken die Narren für gewöhnlich vielerorts die Bewohner.