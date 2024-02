Fasnet in Rottweil: Schüler feiern Riesenparty am Schmotzigen – hier sind die Bilder

23 Die Stadt ist fest in Abiturientenhand. Hier die KABItäne vom AMG. Foto: Otto

„AbiAbiAbiAbituuuuur“ – Rottweil ist am Schmotzigen wieder fest in Schülerhand. Die scheinen „brav“ gewesen zu sein – trotz mieser Wettervorhersagen scheint ihnen tatsächlich die Sonne.









Ein bisschen zögerlich füllt sich erst die Innenstadt, zur Mittagszeit ist das Schülermeer in der Fußgängerzone dann aber perfekt. Kein Kostüm? Gibt es nicht am Schmotzigen in Rottweil. Es ist bunt und es ist wild. Die Astronauten vom WG haben die GrABItation trotz vieler verdächtig gefüllter Fantaflaschen noch voll im Griff, zur Not steht eine große Ärzteschar vom LG mit einer Ladung „ABIcetamol“ bereit. Ganz nach dem Motto „Der Schmerz hat ein Ende“.