Schließung Metzgerei Kling in Althengstett: Arbeit lohnt sich nicht mehr

1 Sascha Kling schließt seinen Metzgereiladen in Althengstett, weil er kein Personal findet. Foto: Vivian Vielfort

Zur Schließung des Metzgereigeschäfts Kling in Althengstett hat unser Leser Wolfgang Baumann die folgende Meinung.









Mit großer Bestürzung habe ich den Artikel zur Kenntnis genommen. Da muss ein junger Handwerker seinen Laden schließen, weil er kein Fachpersonal mehr findet. Wie es scheint, lohnt es sich nicht mehr in Deutschland im unteren Lohnbereich einer geregelten, festen Arbeit nachzugehen. Unser Sozialstaat zahlt dem Arbeitsunwilligen bald mehr Geld, als ein Arbeiter mit ehrlicher Arbeit und Kraft seiner Hände verdienen kann. Und das ganze wird dann in einigen Privatsendern noch im Fernsehen gezeigt und erklärt, was man in unserem heutigen Staat an Sozialaufwendungen wo und wie beantragen kann, um sich ein schönes und sorgenfreies Leben ohne Arbeit leisten zu können. Wo sind wir denn eigentlich?