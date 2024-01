Nach Narrentreffen in Wellendingen: Schlägerei und Bisse im „Bierhimmel“

1 Nach einer Schlägerei zum Ende des Wellendinger Narrentreffens ermittelt die Polizei (Symbolfoto). Foto: Simon Ebel - stock.adobe.com

Eine Schlägerei zwischen bis zu 15 Betrunkenen ist nach dem Wellendinger Narrentreffen in der Nacht zum Montag eskaliert. Mehrere Polizeistreifen griffen ein.









Nach dem Wellendinger Narrentreffen zum 100-jährigen Bestehen am Wochenende ist es am frühen Montagmorgen in einem Festzelt in der Straße „Im Winkel“ zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Betrunkenen gekommen. Gegen 2.30 Uhr schlugen mehrere Personen im Alter zwischen 22 und 37 Jahren im Zelt mit der „Schirmbar Bierhimmel“ aufeinander ein und verletzten einander.