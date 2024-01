Nach einer hochgeistig angehauchten Narrenmesse in St. Ulrich und einem musikwissenschaftlich geprägten Zunftmeisterempfang in der Altkirche erfreute der große Umzug mit 35 Zünften ganz Wellendingen. Es war ein tolles Narrentreffen der Fasnets-Landschaft Neckar-Alb.

Eine wunderschöne Narrenmesse hielt am Sonntagvormittag Pfarrer Timo Weber in der St.-Ulrich-Kirche in Wellendingen.

Die Narrenzunft hatte mit den Larven von verschiedenen Gast-Zünften ein tolles Arrangement etlicher Utensilien vor dem Altar dekoriert, das allgemein bei den Kirchenbesuchern Begeisterung auslöste.

Der Herr Domkapellmeister

Der Musikverein unter Leitung von Tobias Schlenker saß dicht an dicht auf der Empore bei der Orgel und begleitete den Festgottesdienst sehr stilvoll musikalisch. Zudem wurden die Liedtexte zum Teil auf eine aufgehängte Leinwand projiziert.

Timo Weber sprach in seiner Predigt von der Verwandlung von Wasser in Wein und fügte in einem Nebensatz hinzu: „600 Liter köstliches Nass – das wäre doch auch etwas für die Narrenzunft“. Und nur wenig später stellte er erneut seine Schlagfertigkeit unter Beweis. Zu einer ungeplanten Pause meinte er zu Dirigent Tobias Schlenker oben bei der Orgel: „Herr Domkapellmeister, wir ziehen jetzt das nächste Lied vor“ und hatte so die Schmunzler auf seiner Seite.

Alle voll des Lobes

Zu lachen gab es auch beim anschließenden Zunftmeisterempfang in der Altkirche. Alle angereisten Gastzünfte sprachen der Wellendinger Narrenzunft ihren Respekt ob der durchgeführten Arbeit aus, die das Narrentreffen mit sich brachte. und alle waren voll des Lobes über das riesige Festzelt, die Planung der Bewirtung und all der vielen Dinge, die eine solche Organisation erfordert.

Ein altes Volkslied

Landschaftsvertreter René Schatz hatte sogar „ein altes deutsches Volkslied“ mitgebracht, dessen Ursprung er unweigerlich nach Wellendingen verortete und zur Freude der anwesenden Zunftmeister mit Mini-Gitarre zum Besten gab.

„Storch was kommt von draußen rein, Hollahi, hollaho. Wird doch wohl kein Schellnarr sein, Hollahiaho.“ Zudem ließ er zur Freude der Anwesenden den Strohbär im Lied auftauchen, so dass jede Überlegung gegenstandslos war, das Lied könnte zu einem anderen Zweck geschrieben worden sein.

Bei Kaiserwetter

Am Sonntagnachmittag fand bei Kaiserwetter der große Umzug mit deutlich mehr als 5000 Hästrägern und 35 Zünften statt, der die Gemeinde endgültig in ein Narrennest verwandelte. Dabei waren die unterschiedlichsten Narrentypen und Figuren im Umzug präsent.

Wellendinger und Wilflinger Narrenzunft hatten sogar jeweils einen frisch gebundenen Strohbär dabei, der in der heimischen Fasnet ausschließlich am Dienstagnachmittag läuft. Von ihren Musikkapellen begleitet, gab sich ein Vielzahl von Narren- und Hexentypen ein Stelldichein, die so typisch ist für die Fasnet ist.

Gesamter Südwesten

Die Narrenzünfte waren fast aus dem gesamten südwestdeutschen Raum von Sachsenheim oder Bad Cannstatt bis zum Bodenseegebiet oder aus Wangen angereist. Die Urzelnzunft Sachsenheim hatte einen Karpatenbär dabei, verschiedene Hexenzünfte glänzten mit großen Wagen, die Gosheimer Hexen kamen gar hängend im Tiefflug daher.

Viele Narren hatten Leckeres für die Kinder dabei und glänzten mit Freigiebigkeit, während sich die Älteren im Rufen der jeweiligen Narrenzünfte übten. Unterschiedlichste Tierdarstellungen wechselten sich mit Glattlarven oder gar seltenen Gaze-Larven ab. Die Besucher an den Straßen konnten sich gar nicht satt sehen.

Vier profunde Kenner

Interessanterweise hatte die Wellendinger Narrenzunft an vier prominenten Stellen mit Armin Klaiber, Hartmut Ratz, Joachim Fehr und Frank Huber Moderatoren mit Lautsprechern postiert, die allesamt langjährige Ehrennarrenräte sind und sich seit vielen Jahren profund auskennen.

Sie stellten dem Publikum, das an der Umzugsstrecke, in mehreren Reihen gestaffelt, die Straßen säumte, die Narrentypen vor und wiesen auf Besonderheiten hin.

Zahlreiche Besenwirtschaften kümmerten sich neben vielen Helfern im Festzelt um das leibliche Wohl von wohl etlichen tausend Zuschauern. Nach dem Umzug war in den Straßen und Besenwirtschaften und im Festzelt kaum ein Ende der Festivität absehbar.