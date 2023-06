Ganz ohne Zwischenfälle lief das Schramberger Stadtfest nicht ab. Wie die Polizei erst jetzt auf Nachfrage mitgeteilt hat, wurde am Sonntagmorgen ein 25-Jähriger so geschlagen, dass er zu Boden ging und bewusstlos war.

Noch nicht abgeschlossen sind laut Polizei die Ermittlungen hinsichtlich einer Schlägerei beim Schramberger Stadtfest vor zwei Wochen. Darüber war bislang seitens der Behörden nicht informiert worden.

„Tatsächlich ist es auf dem Schramberger Stadtfest am frühen Sonntagmorgen, gegen 2.25 Uhr, zu einem körperlichen Angriff gegen einen 25-Jährigen vor der öffentlichen Toilette des Rathauses gekommen, bei der dieser für eine kurze Zeit bewusstlos war,“ antwortet die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion.

19-jähriger Täter

„Nach derzeitigen Ermittlungsstand provozierte zuvor ein 19-Jähriger den 25-jährigen Mann und schlug danach diesen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Durch den Schlag fiel der junge Mann bewusstlos zu Boden.“ Der Sulgener kam in eine Klinik und konnte dort erst eine Woche später entlassen werden. Auch seinen 18-jähriger Begleiter habe der 19-Jährige so ins Gesicht geschlagen, dass er in eine Klinik gebracht werden musste.