Schlägerei in Albstadt

1 Bei der Schlägerei wurden mehrere Männer verletzt. (Symbolfoto) Foto: Jaromir Chalabala/ Shutterstock

Bei einer Schlägerei in der Berliner Straße in Ebingen sind am späten Freitagabend mehrere Männer verletzt worden.















Link kopiert

Albstadt-Ebingen - Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei einem 31-Jährigen eine Flasche auf den Kopf geschlagen. Die Täter machten sich danach aus dem Staub. Der 31-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die Polizei konnte noch in der Nacht zwei weitere an der Schlägerei beteiligte Männer ausfindig machen. Einen 19-Jährigen und einen 24-Jährigen. Beide hatten Schläge ins Gesicht bekommen, einer war zusätzlich am Knie verletzt.

Zeugen beobachten Vorfall

Mehrere Zeugen hatten den Vorfall beobachtet, der Name eines weiteren an der Schlägerei beteiligten Mannes ist der Polizei bekannt. Die Ermittlungen dauern an.