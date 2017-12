Schiltach Zweitklässler sind sportlich aktiv

Bereits um 7.30 Uhr trafen sich dort viele Helfer, darunter laut Mitteilung vor allem aktuelle und ehemalige Jugendtrainer, die Jugendleitung sowie die SG-Leitung, die sich teilweise extra für den Tag frei genommen hatten, einige Jugendspieler wurden von der Schule freigestellt. Sie alle klebten Spielfelder auf, bauten sechs verschiedene Stationen auf und besprachen den Ablauf des Aktionstags.

Um kurz vor 9 Uhr kamen dann die Zweitklässler in die Halle. Zu dem Lied "Alle spielen Handball" hatten sich zwei Jugendspielerinnen ein passendes Aufwärmprogramm überlegt. Danach wurden die Kinder in sechs Gruppen aufgeteilt. In ihnen hatten die Zweitklässler verschiedene Stationen zu bewältigen. Dabei ging es um Wurfgenauigkeit, Koordination, Geschicklichkeit, Kraft und vor allem um Spaß.

Nachdem die Kinder die Stationen allesamt erfolgreich absolviert hatten, ging es zur verdienten Vesperpause auf die Tribüne. Im Anschluss daran setzten sich alle 41 Kinder in die Cafeteria der Halle und schauten einen Film über das Handballspielen und seine Regeln.