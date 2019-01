Schiltach Zahlreiche Fußball-Junioren messen sich beim Flößercup

Schiltach. Insgesamt 36 Jugendmannschaften in vier Altersklassen haben sich kürzlich bei der 24. Auflage des Flößercups in der Sporthalle gemessen. An den Start gingen Mannschaften aus dem badischen und dem württembergischen Fußballverbandsgebiet. An zwei Tagen sahen die Zuschauer tolle Spiele und viel Freude in den Gesichtern der Nachwuchskicker, heißt es in einer Mitteilung.