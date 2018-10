Schiltach Wanderung führt zu den "Holländer Tannen"

Klaus Grimm und seine Frau Linda Tsardakas-Grimm runden die Flößerwoche um 19 Uhr im "Adler 1604" in Schiltach mit ihrem szenischen Spiel "Das kalte Herz" nach einer Novelle von Wilhelm Hauff ab. Für ein Leben in Saus und Braus opfert Peter Munk sein Herz. Das Schwarzwaldmärchen Hauffs habe bis heute nichts an Sinn und Gehalt verloren, heißt es in einer Mitteilung.