Schiltach Wanderfreunde erleben drei tolle Tage

Beim Abstieg kamen beide Gruppen in der "Elsenalpstube" zusammen und machten auf der großen Sonnenterrasse gemeinsam bei Kaffee, Kuchen und einem zünftigen Bier eine Rast. Der Rückweg ins Tal wurde je nach Kondition entweder mit der Bahn oder per Pedes zurückgelegt. Am dritten Tag der Reise führte die Route vom Startpunkt in Au hinauf zur Bergkristallhütte, von wo die Wanderfreunde nochmals mit etwas Wehmut auf die herrliche Bergwelt und drei wunderbare Tage zurückblickte.

Ein beeindruckendes Alpenpanorama, eine vielfältige Flora, ein strahlend blauer Himmel und das gesellige Beisammensein ließen die Herzen höher schlagen und die drei Tage zu einem tollen Erlebnis werden. Die Bergtouren sind, so waren sich die Teilnehmer einig, von Heinz Tappert und Hans Fieser hervorragend vorbereitet und organisiert worden.