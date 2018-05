Schiltach Viele Gratulanten zum 20. Geburtstag

Am 4. Februar 1998 trafen sich einige Interessierte zu einem ersten Treffen. Bis zum Gründungstreffen am 27. Mai kamen sechs weitere Treffen hinzu. Unter der Patenschaft der Wolfacher Kinzigflößer und Peter Rottenburgers gründeten sich die Schiltacher Flößer mit den ersten elf Flößerkameraden: Oberflößer Heinz Tappert, Alexander Schorn, Karl Fehrenbacher, Edgar Kupsch, Frieder Wolber, Hartmut Brückner, Holger Wöhrle, Josef Sum, Klaus-Ulrich Neeb, Michael Mogler und Thomas Kipp. Im Sommer schlossen sich Karl Sum, Otto Schinle und Wolfgang Bühler an. Die Flößer besorgten sich die passende Kleidung und begannen mit ihren Arbeiten am Floßholz und dem Wiedendrehen.