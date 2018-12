Schiltach Viel Trubel rund um den Marktplatz

In der Spitalstraße und in der Schenkenzeller Straße herrschte bereits am frühen Abend dichtes Gedränge. Viele nutzen die Gelegenheit, bei einem Glühwein gemeinsam ins Wochenende zu starten. Auch Schmuck, Dekoratives aus Holz und kleine Geschenkchen lockte die Besucher an die Stände. "Das ist hier ein richtig schöner und stimmungsvoller Markt", war an diesem Abend öfter zu hören.