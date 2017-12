Schiltach Viel Lob und Applaus für die Teilnehmer der "Kinzig-Dance-Show"

Die Jury bestand aus Eva Gaiser, Loni Faisst, Rosanna Cavallaro und Damiano Maiolini, der als Sänger bei "The Voice of Germany" angetreten war. Hinter der Organisation stecken das Jugendbüro Schiltach und das JUZ-Alpirsbach mit Uli Stein, Gabi Herrmann-Biegert, Petra Overdick-Horn und Mathias John. Souverän moderierte Anja Lange durch die Show. Die Jury hatte sich von der Bühne aus einen Überblick verschafft.

Getanzt wurde in der Halle im Scheinwerferlicht. Auch das stark vertretene Publikum hatte dort Platz gefunden und feuerte die Teams und Solisten an. Die jüngsten Teilnehmer zählten gerade einmal vier Jahre, die ältesten waren über 30 Jahre alt.

Den Auftakt gestalteten die Dornstetter mit der Gruppe "Peng". Ihnen folgten die Minis des Turnvereins Alpirsbach, gefolgt von "Change", wiederum aus Dornstetten. Mit "Flowers of India" und "Konfetti" waren zwei weitere Gruppen aus Dornstetten am Start und die Tanzgruppe des Alpirsbacher Turnvereins, eine Altersklasse höher, trat an.