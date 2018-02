Schiltach VHS bringt Semesterprogramm heraus

Schiltach/Schenkenzell. An diesem Tag werden die Hefte an die Haushalte in Schiltach und Schenkenzell verteilt. Ab Montag, 5. Februar, liegt das Programm laut Mitteilung dann auch in den örtlichen Bankfilialen, Geschäften und Rathäusern aus.

Im Sommersemester gibt es einiges Neues, beispielsweise Filzkurse, in denen Stulpen und Blütengirlanden gefertigt werden können. Im Praxisseminar "Würz- und Heilkräuter aus dem eigenen Garten" erfahren Teilnehmer viel über Anbau, den optimalen Erntezeitpunkt und das wirkstoffschonende Trocknen, über Inhaltsstoffe und Wirkung der verschiedenen Würz- und Heilkräuter. Bewährte Kurse wie "Im Kreis und aus der Reihe tanzen", in dem Teilnehmer Folkloretänze aus der ganzen Welt tanzen, werden weitergeführt.

Im Entspannungsbereich werden wieder Yoga und "Stress lass nach – mit progressiver Muskelentspannung und Körperwahrnehmungsübungen ins Wochenende starten" angeboten. Zudem soll es für die Gesundheit Wirbelsäulengymnastikkurse, Gymnastik für die Halswirbelsäule und einen Faszientrainingskurs, geben. Übungen, die den Rücken kräftigen, können Teilnehmer im Kurs "Gesund und kräftig nach den Methoden von Pilates, Dorn und den fünf Esslingern" lernen. Drei Schwimmkurse für Erwachsene und Kinder wird es geben, um Schwimmtechnik und Schwimmstil zu verbessern.