Schiltach Verein setzt sich für Zusammenhalt ein

Schiltach/Schenkenzell. Am 28. Dezember waren 13 Gründungsmitglieder im Lehengerichter Rathaus zur Vereinsgründung zusammengekommen. Sie verabschiedeten die Satzung des "Sozialen Netzwerks Schiltach/Schenkenzell" –­ kurz Sone – und wählten Annette Wolber aus Schiltach zur Vorsitzenden sowie Irene Müller aus Schenkenzell zur Stellvertreterin. Die Mitglieder des frischgebackenen Vereins sind ehrenamtliche Helfer aus dem "Netzwerk Flüchtlingshilfe Schiltach/Schenkenzell" und aus dem Team des Secondhandladen Kreisel. Sie stammen aus Schiltach und aus Schenkenzell.

"Der Fokus des Vereins ist etwas breiter, nicht nur auf die Flüchtlinge ausgerichtet, der Name drückt schon aus, was wir wollen", erklärt Wolber. Aufgabe und Zweck des Vereins ist die Förderung der sozialen und gesellschaftlichen Integration von Migranten. "Der Zusammenhalt der Gesellschaft steht über allem, wir wollen ein Zeichen setzen", sagt Wolber.

Schwerpunkt ist der Spracherwerb von Migranten als wichtige Voraussetzung für die Integration: Deutschkurse für diejenigen, die keine vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) bekämen. Während syrische Flüchtlinge in der Regel schnell grünes Licht dafür (und auch die Verpflichtung dazu) bekämen, sehe das bei Flüchtlingen aus Afghanistan und anderen Ländern anders aus. Auch junge Mütter mit Kleinkindern fänden bis jetzt vor Ort keine für sie geeignete Kurse. Wegen der Kinderbetreuung seien Mütter nicht so mobil. Bereits am 4. Februar startet ein vom neuen Verein organisierter Kurs für sie in der alten Grundschule in Schiltach.