Schiltach Tour Finance durch alle Ortsteile

Schiltach. Einen ausgewogenen Haushaltsplanentwurf für das laufende Jahr stellte Stadtkämmerer Herbert Seckinger am Dienstag den Mitgliedern des Finanzausschusses des Gemeinderats in öffentlicher Sitzung vor, außerdem den Wirtschaftsplan der Stadtwerke. Brezeln und Getränke auf dem Tisch im Lehengerichter Rathaus ließen ahnen, dass es keine kurze Sitzung werden würde.

Zum ersten Mal wurde das Zahlenwerk in doppischer Buchführungsform erstellt. Durch die Finanzen aller Bereiche ("Produkte" wie es in der Doppik jetzt heißt) und Ortsteile führte der Stadtkämmerer die Ausschussmitglieder. Seite eins bis 23 des Entwurfs enthalten den Vorbericht und Übersichten der Gesamtzahlen des Haushalts. Ab Seite 24 bis 229 führte Seckinger dann die Ausschussmitglieder Seite für Seite durch den Entwurf, erläuterte Positionen, beantwortete Fragen. "Es soll nicht der Eindruck entstehen, wir winken die Haushaltsplanung einfach so durch", betonte Bürgermeister Thomas Haas.

Mit Inge Wolber-Berthold (SPD), Michael Buzzi (Bund unabhängiger Wähler), Michael Götz (CDU) und Axel Rombach (Freie Wählervereinigung Schiltach) waren alle Ausschussmitglieder im Lehengerichter Rathaus versammelt. Außerdem Thomas Kipp als Lehengerichter Ortsvorsteher, sowie Hauptamtsleiter Michael Grumbach und Roland Grießhaber, die anfallende Fragen beantworteten.