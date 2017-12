Schiltach Thomas Haas tritt 2018 wieder an

Schiltach. "Die Bilanz der vergangenen 15 Jahre sieht für die Gemeinde äußerst positiv aus, wir haben gemeinsam viel erreicht und umgesetzt", wandte sich Bürgermeister Thomas Haas unter dem letzten Tagungsordnungspunkt "Verschiedenes" an die Gemeinde- und Ortschaftsräte, um dann hinzuzufügen: "Hier in Schiltach ist meine Heimat, hier fühle ich mich wohl, ich trete 2018 wieder zu Wahl an."

Davor hatte Stadtkämmerer Herbert Seckinger den Entwurf des Haushaltsplans 2018 der Stadt und des Wirtschaftsplans der Stadtwerke in den Gemeinderat eingebracht und in groben Zügen erläutert: Jeder Gemeinde- und Ortschaftsrat hatte das 231-seitige Exemplar vor sich auf seinem Platz liegen.

Jetzt sind die Räte gefordert, das umfangreiche Werk durchzugehen und zu prüfen. Am 16. Januar wird der Haushalt im Finanzausschuss diskutiert und auf einer späteren Gemeinderatssitzung abschließend beraten und verabschiedet.