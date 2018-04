Schiltach Tennisclub genießt den "Vesperweg"

Weiter ging es zum 30 Meter langen Baumstamm in den verschiedene Sitzmöglichkeiten eingearbeitet sind. Hier, bei der ersten Rast, wurde die Anstrengung mit einer herrlichen Aussicht ins Tal belohnt, heißt es in einer Mitteilung. Auch der nächste Wegabschnitt auf den Langenberg hatte so machen außergewöhnlichen Rastplatz zu bieten. So konnte man sich auf den "Ärschle-Hocker" setzen, in einer Hängematte zwischen zwei Bäumen niederlassen oder ein Foto durch den "Panoramarahmen" schießen.

Kurz bevor die Wanderschar in den Wald eintauchte, genossen alle den herrlichen Fernblick am "Schmusehilsi". Weiter ging es unterhalb der Kreuzsattelhütte zum Harkhof, wo sich die Wanderer mit Hausmacher-Spezialitäten stärkten.

Der Pavillon auf dem "Knöpfle" bot eine letzte Möglichkeit, die Aussicht zu genießen. Beim Abschluss im Gasthaus Kreuz in Schiltach, stieß man auf die Wanderführer Rita und Werner Wöhrle an.