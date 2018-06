Schiltach Stimmung in Worten und Musik

Schiltach. Zu einer weiteren Variante von "Lehengericht im Bilde der Kunst" begrüßte Stadtarchivar Andreas Morgenstern die Zuhörer in der Ausstellung im Museum. Aus den sieben Kapiteln des "Lehengerichter Lesebuch" trugen Klaus und Jonas Andreae besonders charakteristische Passagen vor, die Hans Harter "liebevoll und kenntnisreich" ausgewählt hatte.

Mit eigenen Arrangements traditioneller "Striichmusik" versetzten Beatrix Beck mit Mandolinen und Ingrid Baumstark am Akkordeon in Zeiten und Stimmung der beschriebenen Höfe und Wirtschaften. Als "eines der schönsten und fruchtbarsten Täler" wird 1786 das Schiltacher Lehengericht beschrieben, in dem Waldbauern verstanden, mit dem Handel von "Holz und Reiß ein artiges Stück Geld zu lösen".

Zu "Lumpelieder" sammelte um 1817 "d’ Lumpema nach Dicke und Länge" Lumpen zur Aufarbeitung, wie die "Andreae Brothers" rappten. Um 1840 drängte der "Fabrikteufel" den reichen "Bur Simon aus Holdersbach", sein Geld in einer mechanischen Spinnerei am Hohenstein anzulegen. Nachdem gut 40 Jahre später die bäuerliche Habe verpulvert war, konnten Wilhelm Schultheiß und Gustav Karlin alles für ein "Nasewasser" übernehmen. Damit entwickelte sich auch an der Kinzig "organisierter Hass" zwischen Besitzlosen und Besitzenden.