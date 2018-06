Schiltach Stärkung des ländlichen Raums als Ziel

Ein weiterer Austausch fand mit den deutschen EU-Abgeordneten Ingeborg Gräßle und Norbert Lins statt, die sich von den Regionalmanagements aus Baden-Württemberg berichten ließen.

Hans Peter Heizmann, der als Sprecher der Vorsitzenden der Leader-Kulissen in Baden-Württemberg fungierte, führte weitere Gespräche mit dem Abgeordneten Andreas Schwab, dem Leiter der Vertretung des Landes Bodo Lehmann sowie mit Minister Guido Wolf und Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz, die Vertreter im Ausschuss der Regionen sind.

Er zog am Ende der Delegationsreise ein positives Feedback der Fachgespräche, die von gegenseitigem Interesse an der Stärkung des ländlichen Raums durch Leader geprägt waren, heißt es in der Mitteilung abschließend.

Beim Verein Regionalentwicklung Mittlerer Schwarzwald steht die jährliche Mitgliederversammlung an. Neben Informationen zu den Aktivitäten im vergangenen Jahr und zu aktuell geplanten Vorhaben steht die Neuwahl des Vorstands auf der Tagesordnung. Die Mitgliederversammlung beginnt am Freitag, 8. Juni, um 16 Uhr in der Aquademie bei Hansgrohe.