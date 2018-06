Schiltach Senioren und Betreuer am Bodensee

Schiltach. Bei Kaiserwetter fuhren 40 Bewohner des Gottlob-Freithaler-Hauses und der Tagespflege "Oase" samt ihren Begleitpersonen frühmorgens mit zwei Bussen Richtung Überlingen an den Bodensee. Die Stimmung während der kurzweiligen Fahrt war ausgelassen, "Die Fischerin vom Bodensee" durfte gesanglich natürlich nicht fehlen, und die mitgegebenen Vespertüten waren oftmals noch vor Ankunft am Ziel verzehrt.

In Überlingen ging es in kleineren Gruppen an der Uferpromenade entlang oder die Schiltacher verweilten in einem der vielen Cafés, bis um 13.45 Uhr eine Schifffahrt auf dem Programm stand.

Vom Fahrtwind ein wenig durchgepustet schloss sich der Bootstour ein Picknick mit Hefezopf und Kaffee an. Enten wurden gefüttert, Füße in den See gehalten, die Blumenpracht bestaunt und die frisch gebackene Pizza, die die Begleiter besorgt hatten, genossen. Einer der Senioren, der ehemals in Lauterbach wohnte, erlebte einen besonderen Höhepunkt: Er traf zufällig seine Jahrgänger, die bei ihrem 80er-Ausflug ebenfalls in Überlingen weilten.