Schiltach Schuhu-Hexen lassen es krachen

Schiltach. Auch wenn die Fasnet für einige noch weit weg sein mag, für den Vorsitzenden Uli Eßlinger und die Mitglieder der Schuhu-Hexen ist sie das schon lange nicht mehr: Seit zwei Jahren planen die Schuhus ihr Jubiläum. "2016 haben die Aktiven entschieden, wo und in welchem Umfang wir feiern", sagt Eßlinger. Nachdem die Entscheidung zugunsten eines zweitägigen Fests am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Januar 2019, rund um die Friedrich-Grohe-Halle gefallen war, ging es an die Planung. In verschiedenen Teams kümmern sich die Hexen seit vergangenem Jahr um alles, was rund um das Jubiläum erledigt werden muss. Es gibt beispielsweise "eine Deko-Gruppe, eine Marketing-Gruppe und eine Gruppe, die sich um den Umzug kümmert".

Auch die Einladungen an die Gastzünfte sind längst verschickt worden –­ die Antwortschreiben kamen ebenfalls schon lange zurück. "Wir waren fast erschlagen, wie schnell die Einladungen zurückkamen", erinnert sich Eßlinger. Mehr als 150 Zünfte seien eingeladen worden – um die 100 dürften über das Wochenende in Schiltach zu Gast sein. Viele von ihnen feiern an beiden Tagen mit, manche Zünfte kommen aber auch nur samstags oder zum großen Festumzug am Sonntag. Für diesen liegen knapp 70 Zusagen vor, "weitere Anmeldungen können wir deshalb nicht annehmen", sagt Eßlinger. Um die 3000 Hästräger werden am Sonntag erwartet.

Am Samstag steigt die Party im Narrendorf rund um die Friedrich-Grohe-Halle ebenfalls mit Hästrägern und Fasnetsbegeisterten. All jene, die ohne Häs mitfeiern wollen, müssen allerdings früh dran sein. Für sie startet am Montag, 1. Oktober, der Vorverkauf für Eintrittskarten. Einige Hundert stehen zur Verfügung, es ist daher wohl eher unwahrscheinlich, dass Kurzentschlossene im Januar noch eine Karte bekommen. Die Tickets kosten zwölf Euro und werden über das Touristbüro im Rathaus verkauft. "Seit drei Monaten werden wir immer wieder angesprochen, wann es Karten gibt", sagt Eßlinger. Er rechnet daher damit, dass die Nachfrage groß sein wird.